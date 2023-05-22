Іспанія

Відома сума, яку мадридський клуб заплатить дортмундцям.

Авторитетний футбольний інсайдер Ніколо Скіла стверджує, що півзахисник Боруссії Дортмунд Джуд Беллінгем перейде до мадридського Реала. Клуби погодили трансфер 19-річного англійця.

За інформацією джерела, іспанці заплатять за гравця 100 мільйонів євро + "багато бонусів". Футболіст підпише шестирічний контракт — до 2029 року. А його зарплатня складатиме 20 млн євро на рік.

Нинішнього сезону Беллінгем провів 42 матчі, в яких забив 14 голів та віддав сім результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Джуд вважає Реал найкращим варіантом для продовження кар'єри.