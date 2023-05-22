Іспанія

Очільник іспанського футболу прокоментував скандал довкола бразильця.

Один із головних матчів тридцять п’ятого туру іспанської Ла Ліги поміж Валенсією та мадридським Реалом на Местальї завершився мінімальною перемогою домашньої сторони та грандіозним скандалом, пов’язаним із потенційними проявами расизму відносно нападника гостей Вінісіуса Жуніора.

Після завершення зустрічі бразильський форвард у своїх соціальних мережах залишив повідомлення з критикою на адресу керівництва чемпіонату, на яке трохи згодом довелось відповідати президенту Ла Ліги Хав’єру Тебасу.

"Не думаю, що в будь-кого є потреба пояснювати вам, що таке расизм, і що може зробити Ла Ліга, якщо стикнеться з його проявами.

Проте ми намагались комунікувати з вами, двічі запрошували на зустріч у нашому офісі, проте жодного разу ви так і не з’явились. Навіть на ті дати, щодо яких запитували самостійно.

Отже, перш ніж критикувати та ображати Ла Лігу, необхідно мати достовірну інформацію, Вінісіусе.

Не дозволяйте собою маніпулювати та переконайтесь, що ви повністю розумієте нашу та свою компетенцію та роботу, яку ми виконуємо разом", — заявив іспанський функціонер.

Нападника Реала за ходом звітного протистояння було вилучено за удар в обличчя супернику, а після завершення гри Ла Ліга одразу розпочала розслідування інциденту.