Україна: Перша ліга

Результат матчу Першої ліги.

У Кременчуці місцевий Кремінь приймав тернопільську Ниву в рамках сьомого туру "чемпіонської" групи Першої ліги.

Гості швидко відкрили рахунок. Красивим ударом зі штрафного відзначився Дорошенко. Проте господарі не знітились і забили двічі у відповідь. За кременчуцьку команду відзначились Азізов і Матвєєв.

Розв'язка наступила на 77-ій хвилині. Хруставка опинився в штрафному суперника та майстерно відправив м'яч у ворота, встановивши остаточний рахунок дуелі — 2:2.

Після семи матчів у "чемпіонській" групі Кремінь і Нива посідають передостанню й останню сходинку відповідно. У обох колективів по сім залікових балів.

Кремінь — Нива 2:2

Голи: Азізов, 26, Матвєєв, 56 — Дорошенко, 3, Хруставка,77.