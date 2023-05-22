Результат матчу Першої ліги.
Кремінь - Нива Т, фото - телеграм Ниви
22 травня 2023, 14:40
У Кременчуці місцевий Кремінь приймав тернопільську Ниву в рамках сьомого туру "чемпіонської" групи Першої ліги.
Гості швидко відкрили рахунок. Красивим ударом зі штрафного відзначився Дорошенко. Проте господарі не знітились і забили двічі у відповідь. За кременчуцьку команду відзначились Азізов і Матвєєв.
Розв'язка наступила на 77-ій хвилині. Хруставка опинився в штрафному суперника та майстерно відправив м'яч у ворота, встановивши остаточний рахунок дуелі — 2:2.
Після семи матчів у "чемпіонській" групі Кремінь і Нива посідають передостанню й останню сходинку відповідно. У обох колективів по сім залікових балів.
Кремінь — Нива 2:2
Голи: Азізов, 26, Матвєєв, 56 — Дорошенко, 3, Хруставка,77.