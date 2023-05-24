Іспанія

Іспанець не допоможе своїй команді в останніх матчах сезону.

Півзахисник Барселони Педрі не зіграє до кінця сезону через травму правого стегна. Про це повідомляє Diario Sport.

Нагадаємо, футболіст зазнав ушкодження ще у лютому. У квітні та травні він відіграв декілька матчів з неприємними відчуттями. Зазначається, що у клубі не бажають ризикувати здоров'ям футболіста наприкінці сезону.

У цій кампанії Барсі належить зіграти два матчі: вдома з Мальоркою та на виїзді проти Сельти. Турнірного навантаження ці матчі не несуть, адже каталонська команда заздалегідь стала чемпіоном країни.

Раніше Педрі заявив, що травма — тяжкий удар для нього.