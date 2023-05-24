Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 23 травня.

Весняний період завершується в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до п’ятого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 23 травня:

Головний тренер нідерландського АЗ Алкмар Арне Слот погодився очолити лондонський Тоттенгем.

Олександра Зінченка долучили до переліку 20 найкращих гравців сезону АПЛ.

Кріштіану Роналду стомився від Саудівської Аравії та хоче залишити Ан-Наср.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.