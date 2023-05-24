Іспанія

Легенда йде з каталонського клубу.

Захисник Жорді Альба ухвалив остаточне рішення залишити Барселону влітку. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Контракт гравця з каталонським клубом спливає по закінченню поточного сезону. Тому іспанець покине Барсу в статусі вільного агента.

Альба виступає за "синьо-гранатових" із літа 2012 року. Цього сезону захисник провів 29 матчів за клуб, забивши два голи й віддавши шість асистів.

Раніше повідомлялось, що Атлетіко виявляє інтерес до Альби.