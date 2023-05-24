Іспанія

Гол аргентинця допоміг Севільї уникнути поразки від останньої команди Ла Ліги.

У матчі 36 туру іспанської Ла Ліги Севілья в гостях поділила очки з Ельче (1:1).

У цьому матчі результативним ударом у складі "нервіонців" відзначився вінгер Ерік Ламела, для якого цей гол став десятим у 50 матчах іспанського чемпіонату.

За інформацією OptaJose, 31-річний футболіст став першим аргентинцем, якому вдалося забити десять і більше голів у Ла Лізі, АПЛ та Серії А.

В АПЛ Ламела забив 17 голів за Тоттенгем, а Італії — 19 голів за Рому.

Зазначимо, що нещодавно Севілья обіграла Ювентус та пройшла у фінал Ліги Європи, де зіграє проти Роми. Гра відбудеться 31 травня.