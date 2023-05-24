Іспанія

Відбулися чергові матчі 36 туру іспанського чемпіонату.

Сьогодні, 24 травня, відбулися чергові матчі 36 туру іспанської Ла Ліги.

У першому матчі Вільярреал на своєму полі впевнено обіграв Кадіс із рахунком 2:0. Перемогу "жовтій субмарині" принесли забиті м'ячі у виконанні Ніколаса Джексона, який оформив дубль.

Після цього туру Вільярреал набрав 63 очки та займає п'яте місце, а у Кадіса — 38 балів і 16-й рядок.

Вільярреал — Кадіс 2:0

Голи: Джексон, 20, 45+2.

Вільярреал: Рейна — А. Морено (Мохіка, 69), Манді, Торрес, Кіко — Парехо, Трігерос — Ж. Морено (Чуквезе, 69), Ло Чельсо (Терратс, 69), Піно (Баена, 87) — Джексон (Паскуаль, 87).

Кадіс: Ледесма — Еспіно, Мере, Родрігес, Валенсія (Де Ла Роса, 64) — Бонгонда (Мвепу, 70), Ескаланте (Марі, 82), Феде (Алькарас, 46), Алєхо — Гвардіола (Негредо, 70), Собріно.

Попередження: А. Морено — Феде, Алькарас.

У другій грі Севілья в гостях поділила очки з Ельче. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол гостей у виконанні Еріка Ламели, господарі поля відповіли влучним ударом Тете Моренте.

Також зазначимо, що з 18 хвилини гості грали у меншості після вилучення Гує, який отримав пряму червону картку.

Після 36 ігор Севілья набрала 49 очок та посідає дев'яте місце та ще має шанси на єврокубки. У Ельче 21 бал і команда вже вилетіла до Сегунди з останнього місця.

Ельче — Севілья 1:1

Голи: Тете Моренте, 25 — Ламела, 10.

Ельче: Бадія — Меркау (Кольядо, 46), Клерк, Бігас, Хосан (Лірола, 79), Тете Моренте — Фідель (Гуті, 72), Дональд, Гумбау — Боє (Мілья, 66), Нтека (Понсе, 66).

Севілья: Дмитрович — Теллес, Рекік, Баде, Навас (Монтіель, 70) — Гує, Фернандо (Ракітич, 71) — Акунья (Хіль, 79), Ламела (Гудель, 55), Окампос — Ен-Несірі (Мір, 79).

Попередження: Мілья — Фернандо, Навас, Баде, Хіль.

Вилучення: Гує, 18 (пряма червона картка).