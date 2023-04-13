Чотири результативних постріли подано до вибору вболівальників.
Родрі, Getty Images
13 квітня 2023, 10:20
Перші матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА залишились позаду, тож ми вже маємо уявлення щодо позицій команд перед майбутніми іграми у відповідь.
Вісім претендентів на вакантні місця на півфінальній стадії в запеклих двобоях зуміли вразити ворота один одного 8 разів. При цьому гра Манчестер Сіті проти мюнхенської Баварії була найбільш результативною (3:0), а зустріч Мілан — Наполі потішила лише одним забитим м’ячем.
Серед цих результативних пострілів УЄФА відібрав чотирьох претендентів на звання автора найкращого голу чергового тижня Ліги чемпіонів УЄФА:
– Ніколо Барелла (Інтер) / проти лісабонської Бенфіки (2:0);
– Ісмаель Беннасер (Мілан) / проти Наполі (1:0);
– Родрі (Манчестер Сіті) / проти мюнхенської Баварії (3:0);
– Марко Асенсіо (Реал Мадрид) / проти лондонського Челсі (2:0).
Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.