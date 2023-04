Перші матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА залишились позаду, тож ми вже маємо уявлення щодо позицій команд перед майбутніми іграми у відповідь.

Вісім претендентів на вакантні місця на півфінальній стадії в запеклих двобоях зуміли вразити ворота один одного 8 разів. При цьому гра Манчестер Сіті проти мюнхенської Баварії була найбільш результативною (3:0), а зустріч Мілан — Наполі потішила лише одним забитим м’ячем.

Серед цих результативних пострілів УЄФА відібрав чотирьох претендентів на звання автора найкращого голу чергового тижня Ліги чемпіонів УЄФА:

– Ніколо Барелла (Інтер) / проти лісабонської Бенфіки (2:0);

– Ісмаель Беннасер (Мілан) / проти Наполі (1:0);

– Родрі (Манчестер Сіті) / проти мюнхенської Баварії (3:0);

– Марко Асенсіо (Реал Мадрид) / проти лондонського Челсі (2:0).

Rodri, Barella, Bennacer, Asensio... ⚽



Who scored the best goal this week? #UCLGOTW || @Heineken