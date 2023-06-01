Іспанія

Француз не підтвердив відхід з команди.

Нападник мадридського Реала Карім Бензема прокоментував чутки щодо можливого відходу з команди.

"Я знаю, як мене люблять вболівальники Реала. Відчуваю це, коли я на полі. Я віддаю їм усе найкраще, завжди. Залишитися чи піти з Реала? На даний момент я тут… у нас гра в суботу.

Поговорити з фанатами Мадрида? Говорити про що? Навіщо говорити про майбутнє, якщо я в Мадриді… Хто говорить про це? Інтернет. Реальність – це НЕ Інтернет", — наводить слова Бензема журналіст Фабріціо Романо.

Його угода із Реалом спливає цього літа, а в поточному сезоні форвард провів на клубному рівні 42 матчі, забив 30 голів і віддав шість асистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бензема отримав солідну пропозицію з Саудівської Аравії.