Іспанія

Англієць дуже потрібен мадридцям.

Реал планує посилити атакувальну ланку в найближче літнє трансферне вікно. Особливої потреби цьому додає можливий відхід Каріма Бензема.

Втім, як повідомляє Marca, мадридський клуб буде намагатись підписати нападника Тоттенгема Гаррі Кейна, навіть якщо Бензема залишиться.

У Реалі вірять, що зможуть провернути трансфер, зважаючи на те, що контракт англійця завершується вже наступним літом.

У поточному сезоні Гаррі забив 32 голи та віддав п’ять гольових передач у 49 матчах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кейн сповістив Баварію про неможливість свого трансферу до Мюнхена.