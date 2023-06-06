Іспанія

"Нервіонці" вирішили зберегти тренера.

Севілья підписала новий контракт з головним тренером Хосе Луїсом Менділібаром, повідомляє офіційний сайт клуба.

Нова угода між сторонами розрахована до літа 2024 року. Зазначимо, що минулий контракт добігав кінця вже цього літа.

Зазначимо, що Хосе Луїс Менділібар очолив команду в березні цього року. В Ла Лізі команда фінішувала на 11 сходинці.

Також Севілья стала володарем Ліги Європи, обігравши у фіналі Рому у серії післяматчевих пенальті.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Менділібар став найстаршим тренером-переможцем Ліги Європи.