Ліга Європи

Історичне досягнення іспанського наставника.

У фіналі Ліги Європи-2022/23 Севілья під керівництвом Хосе Луїса Менділібара перемогла Рому. Основний та додатковий час завершився нічиєю 1:1. А в серії пенальті іспанці виявились сильнішими 4:1.

Таким чином, Хосе Луїс Менділібар став найстаршим тренером-переможцем Ліги Європи у 62 роки та 78 днів. Він перевершив досягнення Мауріціо Саррі, який привів Челсі до перемоги у 2019 році у віці 60 років та 139 днів.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Севілья — Рома в Лізі Європи УЄФА.