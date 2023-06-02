Іспанія

Фахівець очолив команду у березні цього року та привів її до успіху у Лізі Європи.

Головний тренер Севільї Хосе Луїс Менділібар може продовжити очолювати "нервіонців". Про це повідомляє Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, президент клубу Пепе Кастро вже зробив пропозицію щодо нового контракту для 62-річного іспанця.

Нагадаємо, Менділібар очолив команду у березні цього року. Під його керівництвом Севілья провела 16 матчів, у яких здобула дев'ять перемог.

Перед останнім туром Ла Ліги проти Реала Сосьєдада Севілья посідає 11 місце у турнірній таблиці іспанського чемпіонату.

Також Севілья стала володарем Ліги Європи, обігравши у фіналі Рому у серії післяматчевих пенальті.

Раніше повідомлялося, що фанати Роми напали на арбітра фіналу Ліги Європи у Будапешті.