Фахівець очолив команду у березні цього року та привів її до успіху у Лізі Європи.
Хосе Луїс Менділібар, Getty Images
02 червня 2023, 09:40
Головний тренер Севільї Хосе Луїс Менділібар може продовжити очолювати "нервіонців". Про це повідомляє Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, президент клубу Пепе Кастро вже зробив пропозицію щодо нового контракту для 62-річного іспанця.
Нагадаємо, Менділібар очолив команду у березні цього року. Під його керівництвом Севілья провела 16 матчів, у яких здобула дев'ять перемог.
Перед останнім туром Ла Ліги проти Реала Сосьєдада Севілья посідає 11 місце у турнірній таблиці іспанського чемпіонату.
Також Севілья стала володарем Ліги Європи, обігравши у фіналі Рому у серії післяматчевих пенальті.
Раніше повідомлялося, що фанати Роми напали на арбітра фіналу Ліги Європи у Будапешті.