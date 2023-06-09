Іспанія

Турецький захисник продовжить захищати кольори "кажанів".

Валенсія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання повноцінного контракту із захисником Дженком Озкачаром.

Угода з 22-річним турком розрахована до літа 2028 року. Керівництво "кажанів" активувало опцію викупу футболіста у Ліона.

Цього сезону Озкачар провів 21 матч, у яких відзначився однією гольовою передачею.

За підсумками сезону Валенсія набрала 42 очки після 38 турів та посіла 16 місце у турнірній таблиці Ла Ліги.