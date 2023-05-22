Іспанія

Расистський скандал в Іспанії набирає обертів.

Футбольний клуб Валенсія виступила з офіційною заявою з приводу проявів расизму під час матчу 35 туру чемпіонату Іспанії проти Реала (1:0).

"Валенсія публічно засуджує будь-які форми образ та дискримінації у футболі.

Клуб прихильний до цінностей поваги та спортивного духу, публічно підтверджує свою позицію проти фізичного та словесного насильства на стадіонах та шкодує про події, що відбулися під час матчу 35-го туру Ла Ліги з Реалом.

Нехай це і поодинокий епізод, образам будь-якого гравця команди суперника немає місця у футболі, вони не відповідають цінностям та духу Валенсії.

Клуб проводить розслідування того, що сталося, і вживе найсуворіших заходів. Водночас Валенсія засуджує будь-які форми нападок та просить поважати наших уболівальників", – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, Ла Ліга розслідує расизм на адресу Вінісіуса у матчі з Валенсією. Зазначимо, що у матчі проти Валенсії Вінісіус Жуніор отримав червону картку у компенсований час.