Северная Америка

Ще один колишній гравець Барселони може поповнити лави клубу МЛС.

Колишній захисник Барселони Хорді Альба може продовжити кар'єру в американській лізі МЛС. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 34-річного іспанця зацікавлені два клуби із Саудівської Аравії та Інтер Маямі, з яким футболіст веде активні переговори.

Очікується, що Альба ухвалить рішення про своє майбутнє в найближчі кілька тижнів.

Зазначимо, що раніше була інформація, що Інтер Маямі після домовленості про підписання Ліонеля Мессі, має намір запросити до команди Серхіо Бускетса та Луїса Суареса.

Цього сезону Альба провів 30 поєдинків за Барселону, в яких забив два м'ячі та віддав шість асистів.