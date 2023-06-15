Іспанія

Португалець може стати одноклубником Кріштіану Роналду.

Вілліам Карвалью може продовжити кар'єру у Саудівській Аравії, повідомляє ABC.

За інформацією джерела, інтерес до 31-річного футболіста виявляє Ан-Наср, за який виступає Кріштіану Роналду.

Клуб із Саудівської Аравії готовий подвоїти заробітну плату португальського опорного півзахисника.

Бетіс не проти продати Карвалью, щоб вкласти кошти в Марка Року та Айосе Переса.

У сезоні-2022/23 Карвалью провів 43 матчі у всіх турнірах за Бетіс: на його рахунку 4 голи та 2 асисти.