Португалець може стати одноклубником Кріштіану Роналду.
Вілліам Карвалью, Getty Images
15 червня 2023, 22:15
Вілліам Карвалью може продовжити кар'єру у Саудівській Аравії, повідомляє ABC.
За інформацією джерела, інтерес до 31-річного футболіста виявляє Ан-Наср, за який виступає Кріштіану Роналду.
Клуб із Саудівської Аравії готовий подвоїти заробітну плату португальського опорного півзахисника.
Бетіс не проти продати Карвалью, щоб вкласти кошти в Марка Року та Айосе Переса.
У сезоні-2022/23 Карвалью провів 43 матчі у всіх турнірах за Бетіс: на його рахунку 4 голи та 2 асисти.