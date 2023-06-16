Франция

Агент спростував чутки про перехід в паризький клуб.

Агент Мохамеда Салаха Рамі Аббас Ісса відреагував на чутки, що нібито його агент зустрічався з президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаїфі. На зустрічі функціонер та футболіст, за словами преси, обговорювали потенційний перехід у паризький клуб.

"Ні, він не зустрічався з Аль-Хелаїфі. Це якщо коротко", — написав Ісса на своїй сторінці у Твіттері.

Минулого сезону АПЛ Салах провів 38 матчів за Ліверпуль, відзначившись 19 голами та 12 результативними передачами.

Повідомлялось, що ПСЖ хоче підписати Салаха на заміну Ліонелю Мессі, який залишив столичний клуб.