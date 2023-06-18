Француз — про своє майбутнє.
АНТУАН ГРІЗМАНН, GETTY IMAGES
18 червня 2023, 15:45
Французький форвард мадридського Атлетіко Антуан Грізманн запевнив, що не збирається змінювати клуб.
"Я хочу залишитися в Атлетіко. Я дуже щасливий тут, моя родина теж. Хочу виграти Ла Лігу з Атлетіко та спробувати зробити щось особливе у Лізі чемпіонів", – сказав француз в інтерв'ю Téléfoot.
Раніше повідомлялось, що ПСЖ спробує підписати Грізманна, якщо Мбаппе піде з команди. Також стверджується, що ані головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне, ані сам Грізманн не хочуть, що форвард йшов з команди.