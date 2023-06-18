Іспанія

Француз — про своє майбутнє.

Французький форвард мадридського Атлетіко Антуан Грізманн запевнив, що не збирається змінювати клуб.

"Я хочу залишитися в Атлетіко. Я дуже щасливий тут, моя родина теж. Хочу виграти Ла Лігу з Атлетіко та спробувати зробити щось особливе у Лізі чемпіонів", – сказав француз в інтерв'ю Téléfoot.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ спробує підписати Грізманна, якщо Мбаппе піде з команди. Також стверджується, що ані головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне, ані сам Грізманн не хочуть, що форвард йшов з команди.