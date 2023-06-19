Іспанія

Іспанець приєднався до мадридського клубу.

Реал оголосив про трансфер форварда Еспаньйола Хоселу. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

"Вершкові" орендували 33-річного форварда, який виграв з Іспанією Лігу націй, на один сезон із правом викупу.

Презентація форварда відбудеться у вівторок об 11:00 на клубній базі.

Раніше була інформація, що Реал орендує Хоселу за 500 тисяч євро з опцією викупу за 1,5 млн.

У сезоні-2022/23 Хоселу провів 34 матчі в чемпіонаті Іспанії: на його рахунку 16 голів та 2 результативні передачі.

Нагадаємо, що Еспаньйол, за який виступав Хоселу, залишив найвищий дивізіон Іспанії за підсумками сезону.