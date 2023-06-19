Іспанець приєднався до мадридського клубу.
Хоселу, сайт Реала
19 червня 2023, 12:19
Реал оголосив про трансфер форварда Еспаньйола Хоселу. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
"Вершкові" орендували 33-річного форварда, який виграв з Іспанією Лігу націй, на один сезон із правом викупу.
Презентація форварда відбудеться у вівторок об 11:00 на клубній базі.
Раніше була інформація, що Реал орендує Хоселу за 500 тисяч євро з опцією викупу за 1,5 млн.
У сезоні-2022/23 Хоселу провів 34 матчі в чемпіонаті Іспанії: на його рахунку 16 голів та 2 результативні передачі.
Нагадаємо, що Еспаньйол, за який виступав Хоселу, залишив найвищий дивізіон Іспанії за підсумками сезону.