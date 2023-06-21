Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Португалія мінімально здолала ісландців, а Кріш відзначився вирішальним голом.

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував перемогу над Ісландією (1:0) у кваліфікації Євро-2024.

"Перемога з особливим присмаком. Не тільки тому, що це був ювілейний, 200-й матч за збірну Португалії, а й тому, що я забив гол. Більшого я й просити не міг.

Наш виступ був не найкращим, але ми не завжди можемо грати так, як хочемо. Ісландія не дозволяла нам цього робити, граючи низько та прямолінійно.

Важка гра, але, як зараз сказав нам тренер, кваліфікація на Євро заробляється саме в таких іграх", — цитує Роналду Record.

Раніше повідомлялось, що Роналду став першим гравцем, який зіграв 200 матчів за збірну.