Іспанія

Офіційне оголошення очікується найближчим часом.

Півзахисник Реала Дані Себальйос незабаром підпише новий контракт із мадридським клубом. Про це повідомляє журналіст Мельхор Руїс у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 26-річний іспанець підпише нову угоду, яка буде розрахована до літа 2027 року.

Також зазначається, що за новою угодою футболіст зароблятиме трохи більше, ніж раніше (3,5 мільйонів євро).

Минулого сезону Себальйос провів 45 матчів, у яких забив один гол та віддав дев'ять результативних передач.