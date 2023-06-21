Іспанія

Нова угода з німецьким хавбеком розрахована до літа 2024 року.

Мадридський Реал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із півзахисником Тоні Кроосом.

Нова угода з 33-річним німцем розрахована до літа 2024 року.

Нагадаємо, Кроос перебрався до складу "вершкових" у 2014 році. За дев'ять сезонів Тоні виграв 20 титулів із мадридським клубом.

Минулого сезону Кроос провів 52 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав шість результативних передач.