Нова угода з німецьким хавбеком розрахована до літа 2024 року.
Тоні Кроос, ФК Реал
21 червня 2023, 13:16
Мадридський Реал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із півзахисником Тоні Кроосом.
Нова угода з 33-річним німцем розрахована до літа 2024 року.
Нагадаємо, Кроос перебрався до складу "вершкових" у 2014 році. За дев'ять сезонів Тоні виграв 20 титулів із мадридським клубом.
Минулого сезону Кроос провів 52 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав шість результативних передач.