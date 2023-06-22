Іспанія

Однак поляк не схотів навіть вести переговори.

Роберт Левандовські отримав пропозицію від одного із клубів Саудівської Аравії, повідомляє Meczyki.

За інформацією джерела, 34-річному футболісту запропонували понад 150 мільйонів євро на рік.

Проте нападник Барселони не захотів навіть розпочати переговори про потенційний трансфер. Левандовські має намір залишитись у нинішній команді.

Зазначимо, що контракт поляка із Барселоною розрахований до літа 2026 року.

У сезоні-2022/23 Роберт провів 46 матчів на клубному рівні: на його рахунку 33 голи та вісім результативних передач.