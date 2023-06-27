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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 26 червня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 26 червня:

Динамо анонсувало повернення Ярмоленка. 33-річний футболіст, схоже, повертається до київської команди.

Гюндоган перейшов в Барселону. Із футболістом підписано угоду тривалістю два роки, тоді як його клаусула становитиме 400 млн євро.

Реал підписав новий контракт з Модричем. Досвідчений футболіст ще рік проведе в столиці Іспанії.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.