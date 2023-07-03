Іспанія

Мадридці домовились про трансфер гравця в оборону.

Атлетіко продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, мадридський клуб домовився про трансфер захисника Сельти Хаві Галана.

Стверджується, що іспанець вже пройшов медичне обстеження. Оголошення про угоду офіційно відбудеться вже незабаром.

Портал Transfermarkt оцінює 28-річного футболіста у 12 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Атлетіко може здійснити обмін лівими захисниками.