Іспанія

Футболіст за крок до каталонського клубу.

Колишній центральний захисник Атлетік Більбао Іньїго Мартінес продовжить кар'єру в каталонській Барселоні. Нагадаємо, що в гравця закінчився контракт з басками.

Як повідомляє Diario Sport, 32-річний захисник успішно пройшов медогляд в новому клубі. Мартінес підпише дворічний контракт. Про трансфер офіційно мають оголосити у середу.

У минулому футбольному році майбутній новачок каталонців зіграв 18 матчів за Атлетік, забивши один гол та заробивши два попередження.