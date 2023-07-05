Україна

Новачок клубу озвучив амбіції перед стартом сезону.

Півзахисник Кривбасу Олег Кожушко дав перше інтервʼю як футболіст "червоно-білих". Останнім клубом Кожушка була Олександрія.

Перші емоції після підписання контракту з Кривбасом

- Дуже радий стати гравцем Кривбасу. Добре, що все вийшло і я тут. Друзі, які грають у Кривому Розі, розповіли, що Юрій Вернидуб цікавиться моєю грою. Далі вже мій агент спілкувався з тренером після завершення контракту з Олександрією. Після цього ми узгодили усі питання щодо переходу. Тут мене добре прийняли, ніяких проблем немає.

Гра проти Кривбасу у чемпіонаті УПЛ

- Я грав тільки у матчі першого кола. Був важкий поєдинок, але Олександрія перемогла 2:0. Моментів було дуже мало, але взяли три очки.

Про друзів у Кривбасі

- Мої друзі — Максим Луньов та Тимур Стецьков, яких я знаю вже дуже давно ще з часів виступів у Академії Дніпра. Також є багато знайомих, з якими так чи інакше перетинався. А на базі зараз ділю кімнату з Данилом Бескоровайним.

Про новий сезон УПЛ

- Звичайно, хочеться, аби Кривбас посів якомога вище місце у таблиці. Та зробимо усе, щоб навʼязати конкурентам боротьбу за місце у єврокубках. Усі хлопці, тренери, взагалі вся команда буде ставити перед собою таке завдання.

Про улюблену позицію на полі

- Як такої її немає. В Олександрії грав зліва чи справа у нападі. І там, і там мені комфортно. Також мене залучали як центрального нападника. Де в атаці ставили, там і грав.

Про роботу з Юрієм Вернидубом

- Після завершення контракту з Олександрією Юрій Миколайович дзвонив особисто. Після нашої розмови для себе зрозумів, що хочу попрацювати з цим тренером. Він гарно себе зарекомендував у Європі. Це великий український тренер. І стиль Кривбасу, і його вимоги мені підходять. Впевнений, у нас все вийде.

Чи слідкував за прогресом Кривбасу у минулому сезоні?

- Так, памʼятаю, що розпочали не дуже добре, але згодом набрали хід. Вважаю, в цілому сезон для Кривбасу склався непогано. Тим паче як для дебютного в УПЛ.

Про умови для роботи у Кривбасі

- Перед тим як переходити до Кривбасу спілкувався із друзями. Вони відзначали умови для роботи. Потім вже на власні очі усі побачив: умови дуже хороші. Є все для плідної праці, прогресу та хороших результатів", — сказав футболіст в інтерв'ю офіційному сайту Кривбасу.

Раніше повідомлялось, що Віталій Вернидуб завершив професійну карʼєру футболіста.