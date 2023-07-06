Іспанець повертається на батьківщину.
СЕСАР АСПІЛІКУЕТА, GETTY IMAGES
06 липня 2023, 11:24
Захисник Челсі Сезар Аспілікуета домовився про перехід в мадридський Атлетіко.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, захисник підпише з клубом дворічну угоду. Офіційно про перехід оголосять сьогодні. Іспанець залишить Челсі як вільний агент після розірвання договору.
Минулого сезону іспанський захисник провів 32 поєдинки, в яких результативними діями не відзначався.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер погодив особисті умови з Аспілікуетою.