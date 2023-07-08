Мадридці готуються до відходу італійця.
Хабі Алонсо, getty images
08 липня 2023, 00:30
Реал розуміє, що Карло Анчелотті влітку 2024 року очолить збірну Бразилії, тому підшукує заміну італійському тренеру.
Як повідомляє журналіст Крістіан Фальк, Хабі Алонсо — пріоритетний варіант для мадридського клуба, щоб замінити Анчелотті.
Зазначимо, що наразі іспанський фахівець працює в Баєрі, з яким в минулому сезоні посів шосте місце в чемпіонаті.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що раніше Реал Мадрид презентував Гюлера та назвав його номер у клубі.