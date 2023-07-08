Іспанія

Мадридці готуються до відходу італійця.

Реал розуміє, що Карло Анчелотті влітку 2024 року очолить збірну Бразилії, тому підшукує заміну італійському тренеру.

Як повідомляє журналіст Крістіан Фальк, Хабі Алонсо — пріоритетний варіант для мадридського клуба, щоб замінити Анчелотті.

Зазначимо, що наразі іспанський фахівець працює в Баєрі, з яким в минулому сезоні посів шосте місце в чемпіонаті.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що раніше Реал Мадрид презентував Гюлера та назвав його номер у клубі.