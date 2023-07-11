Іспанія

В клубі очікують, що захисник знайде собі інше місце роботи.

Барселона продовжує працювати над формуванням складу перед початком наступного сезону.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, в каталонському клубі не розраховують на Клемана Ленгле.

Барселона дозволила французькому захисникові не розпочинати тренування з командою до 18 липня, натомість займатись пошуком нової команди.

У сезоні-2022/23 Клеман відіграв у Англії 35 матчів, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона може продати Ленгле в Тоттенгем до кінця тижня.