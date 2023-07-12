Іспанія

Каталонський клуб заплатить понад 30 мільйонів євро.

Форвард Атлетіко Паранаенсе Вітор Роке став гравцем Барселони, про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Контракт Роке розрахований до сезону-2030/31. До Барси він приєднається у сезоні-2024/25.

𝖳 𝖧 𝖤

𝖡 𝖫 𝖠 𝖴 𝖦 𝖱 𝖠 𝖭 𝖠

𝖯 𝖫 𝖠 𝖭 𝖤 𝖳 🐅 pic.twitter.com/ttHvYSOLrU — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2023

За 18-річного футболіста каталонський клуб заплатить 30 мільйонів євро та ще 30 млн призначено у вигляді бонусів. Частина бонусів пов'язана з тим, якщо футболіст виграє Золотий м'яч.

Загалом Вітор Роке провів за Атлетіко Паранаенсе 66 матчів і забив 22 голи.