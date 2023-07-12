Каталонський клуб заплатить понад 30 мільйонів євро.
Вітор Роке, ФК Барселона
12 липня 2023, 14:31
Форвард Атлетіко Паранаенсе Вітор Роке став гравцем Барселони, про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Контракт Роке розрахований до сезону-2030/31. До Барси він приєднається у сезоні-2024/25.
За 18-річного футболіста каталонський клуб заплатить 30 мільйонів євро та ще 30 млн призначено у вигляді бонусів. Частина бонусів пов'язана з тим, якщо футболіст виграє Золотий м'яч.
Загалом Вітор Роке провів за Атлетіко Паранаенсе 66 матчів і забив 22 голи.