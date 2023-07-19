Іспанія

Португальський форвард піде стопами Антуана Грізманна.

Нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш найближчим часом може стати черговим новачком Барселони. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" вже домовилося з "матрацниками" про оренду 23-річного португальця з правом викупу.

Зазначається, що президент каталонського клубу Жоан Лапорта давно хотів бачити португальця у своєму складі.

На думку "блаугранас", перехід гравця відповідає економічним можливостям клубу, незважаючи на всі проблеми із фінансовим фейр-плей.

У другій половині минулого сезону Феліш виступав за Челсі на правах оренди. На його рахунку 20 матчів та чотири забиті м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко вважає заяви Феліша непрофесійними.