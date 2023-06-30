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Суд був закритий у 2021 році, але прокуратура вирішила відновити справу.

Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич та захисник Ліона Деян Ловрен знову звинувачуються хорватською прокуратурою у справі про розкрадання коштів у загребському Динамо. Про це повідомляє Sportske Novosti.

Той судовий процес був проти трьох високопосадовців загребського Динамо та податкового представника, звинувачених в ухиленні від сплати податків та незаконному привласненні грошей клубу при переходах Модрича до Тоттенгема у 2008 році та Ловрена до Ліону у 2010 році.

Ловрен звинувачується у наданні неправдивих показань щодо оформлення додатка до контракту невдовзі після підписання основної угоди, а також щодо підписання трьох листів, відкриття рахунку в банку Загреба та переказу коштів на рахунок третьої особи, незважаючи на те, що відомо, що це час хорват був у Франції.

Модрич, у свою чергу, давав брехливі свідчення про те, що підписував додатки до контракту щоразу, коли продовжував свою угоду. При цьому було встановлено, що відповідний додаток Лука підписував лише тоді, коли залишав клуб.

Також наголошується, що звинувачення, висунуті проти Модрича та Ловрена — це ті самі звинувачення, які були опубліковані проти них вже у 2017 та 2018 роках, але відхилені у 2018 році, оскільки з того часу процес не було завершено. Суд був закритий у 2021 році, але цієї середи прокуратура вирішила відновити справу.