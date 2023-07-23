Іспанія

А команді тим часом кожна копійчина б не завадила.

Сьогодні, 23 липня, рано вранці за європейським часом мав би відбутись товариський матч поміж каталонською Барселоною та туринським Ювентусом.

Однак раптовий спалах гастроентериту в розташуванні "блаугранас" скасував плани обох команд на цей двобій, який додатково мав би слугувати передмовою до переходу івуарійського півзахисника Франка Кессьє до складу "зебр".

Оскільки про скасування гри стало відомо лише за кілька годин до її початку, тисячі вболівальників, що зібрались у місті Санта-Клара, були змушені в розпачі розходитись по домівках.

І хоча Барса вже пообіцяла, що якось зможе владнати питання компенсації шляхом пропозиції відвідати її наступний товариський матч, проти лондонського Арсенала в Лос-Анджелесі, очевидно, що клуб утратив можливість заробити додаткові кошти на цій грі.

Як повідомляє іспанська преса, ідеться по 2 млн євро, що в нинішніх фінансових реаліях каталонців також є значними коштами.

Матч проти Арсенала для каталонської Барселони має відбутись 27 липня, о 5:30 за Києвом.