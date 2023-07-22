Іспанія

Через вірус каталонський клуб скасував спаринг з Барселоною.

Товариський матч між Барселоною та туринським Ювентусом було скасовано. Про це повідомляє прес-служба "блаугранас".

Причиною скасування матчу є спалах вірусу — гастроентериту — на який захворіла значна частина команди.

Матч був запланований на завтра і мав розпочатися о 5:30 за київським часом.

Свій наступний спаринг Барселона проведе проти Арсеналу, де виступає українець Олександр Зінченко. Гра запланована на 27 липня.