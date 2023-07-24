Іспанія

Іспанський форвард виявився нагально потрібним португальцю.

Поточного літнього трансферного вікна вистачає чуток щодо майбутнього іспанського нападника Альваро Морати, який останній рік провів у якості гравця мадридського Атлетіко.

30-річного виконавця намагається переманити до себе міланський Інтер, однак Рома не дає "зміям" одноосібно здійснити цей перехід.

Як повідомлялось кількома тижнями раніше, домовленість поміж гравцем та "вовками" щодо трансферу найближчим часом уже було досягнуто.

Однак поява "нерадзуррі" на обрії сплутала всі карти — Рома опинилась у невизначеному стані, і наразі намагається вигадати найкращий для себе варіант цього трансфера.

Тим часом головний тренер команди Жозе Моурінью не дає спокою керівництву клуба, фактично вимагаючи більше коштів, аби тільки Мората не дістався Інтеру.

За минулий сезон Альваро провів 45 матчів, забивши 15 голів та віддавши три гольові передачі.