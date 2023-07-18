Іспанський нападник може перебратись в Серію А.
Альваро Мората, getty images
18 липня 2023, 00:00
Інтер після невдачі в підписанні нападника Челсі Ромелу Лукаку шукає альтернативу на підсилення позиції.
Як повідомляє видання SportItalia, італійський гранд зробив пропозиції Атлетіко щодо Альваро Морати у розмірі 15 мільйонів євро.
Минулого сезону іспанський нападник провів 45 матчів на клубному рівні, у яких забив 15 голів та віддав три асисти.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рома прискорює перемовини з Атлетіко щодо Морати на тлі зацікавленості Інтера.