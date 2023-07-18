Італія

Іспанський нападник може перебратись в Серію А.

Інтер після невдачі в підписанні нападника Челсі Ромелу Лукаку шукає альтернативу на підсилення позиції.

Як повідомляє видання SportItalia, італійський гранд зробив пропозиції Атлетіко щодо Альваро Морати у розмірі 15 мільйонів євро.

Минулого сезону іспанський нападник провів 45 матчів на клубному рівні, у яких забив 15 голів та віддав три асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рома прискорює перемовини з Атлетіко щодо Морати на тлі зацікавленості Інтера.