Іспанія

24-річний українець продовжує залишатися у мадридській команді.

Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін продовжує перебувати у складі "вершкових", незважаючи на всі чутки у літнє міжсезоння.

Під час одного із тренувань у рамках підготовки до старту нового сезону камери зафіксували жорстку бесіду 24-річного українця та тренера "вершкових" Луїса Льопіса.

Льопіс всіма силами намагався щось донести до Луніна, який під час розмови зняв із себе манішку та кинув її на газон.

Цікаво: поряд постійно стояв основний воротар Реала Тібо Куртуа, який мовчав та завжди посміхався.

Нагадаємо, вчора під час котрольного матчу проти Мілана (3:2) Лунін провів на полі весь поєдинок. Після матчу іспанські ЗМІ розкритикували гру Луніна, який пропустив два м'ячі.