Іспанія

Нідерландець може перебратись в Ла Лігу.

Реал Сосьєдад після звістки про завершення кар'єри Давідом Сілвою знаходиться в пошуках нового півзахисника.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, баски хочуть підписати Донні Ван Де Бека з Манчестер Юнайтед.

У підсумку, нідерландець зіграв усього 10 матів (294 хвилин) минулого сезону з двома пошкодженнями, останнє з яких, травма коліна, вибило його з гри на пів року.

Нагадаємо, що нідерландський півзахисник Донні пан де Бек переходив до складу англійського Манчестер Юнайтед восени 2020 року за майже 40 млн євро на тлі шаленого успіху амстердамського Аякса в Лізі чемпіонів УЄФА.