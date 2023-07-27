37-річний іспанський хавбек повісив бутси на цвях.
ДАВІД СІЛВА, GETTY IMAGES
27 липня 2023, 17:00
Напередодні стало відомо про те, що центральний півзахисник Реал Сосьєдада Давід Сілва серйозної травми на передсезонному тренуванні, отримавши розрив хрестоподібних зв'язок лівого коліна.
Як повідомляє Sky Sports, 37-річний іспанський хавбек вирішив завершити кар'єру професійного футболіста.
У минулому сезоні Давід Сілва провів за Сосьєдад 34 поєдинки (2355 хвилин), у яких він забив три голи та віддав сім асистів.
Давід Сілва виступав за Валенсію, Ейбар, Сельту, Ман Сіті та Реал Сосьєдад. На клубному рівні він виграв 16 трофеїв. Зокрема, іспанець 4 рази вигравав АПЛ.
На міжнародному рівні Сілва двічі ставав чемпіоном Європи та один раз виграв чемпіонат світу в складі збірної Іспанії.