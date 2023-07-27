Іспанія

37-річний іспанський хавбек повісив бутси на цвях.

Напередодні стало відомо про те, що центральний півзахисник Реал Сосьєдада Давід Сілва серйозної травми на передсезонному тренуванні, отримавши розрив хрестоподібних зв'язок лівого коліна.

Як повідомляє Sky Sports, 37-річний іспанський хавбек вирішив завершити кар'єру професійного футболіста.

BREAKING: David Silva has retired from football after suffering a serious knee injury 🚨 pic.twitter.com/wFRoZJaj5D — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 27, 2023

У минулому сезоні Давід Сілва провів за Сосьєдад 34 поєдинки (2355 хвилин), у яких він забив три голи та віддав сім асистів.

Давід Сілва виступав за Валенсію, Ейбар, Сельту, Ман Сіті та Реал Сосьєдад. На клубному рівні він виграв 16 трофеїв. Зокрема, іспанець 4 рази вигравав АПЛ.

David Silva. A magician in four memorable title-winning seasons for @ManCity 🏆 pic.twitter.com/bYgzZGYcgs — Premier League (@premierleague) July 27, 2023

На міжнародному рівні Сілва двічі ставав чемпіоном Європи та один раз виграв чемпіонат світу в складі збірної Іспанії.