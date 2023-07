Напередодні стало відомо про те, що центральний півзахисник Реал Сосьєдада Давід Сілва серйозної травми на передсезонному тренуванні, отримавши розрив хрестоподібних зв'язок лівого коліна.

Як повідомляє Sky Sports, 37-річний іспанський хавбек вирішив завершити кар'єру професійного футболіста.

BREAKING: David Silva has retired from football after suffering a serious knee injury 🚨 pic.twitter.com/wFRoZJaj5D