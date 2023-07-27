Напередодні стало відомо про те, що центральний півзахисник Реал Сосьєдада Давід Сілва серйозної травми на передсезонному тренуванні, отримавши розрив хрестоподібних зв'язок лівого коліна.

Як повідомляє Sky Sports37-річний іспанський хавбек вирішив завершити кар'єру професійного футболіста.

У минулому сезоні Давід Сілва провів за Сосьєдад 34 поєдинки (2355 хвилин), у яких він забив три голи та віддав сім асистів.

Давід Сілва виступав за Валенсію, Ейбар, Сельту, Ман Сіті та Реал Сосьєдад. На клубному рівні він виграв 16 трофеїв. Зокрема, іспанець 4 рази вигравав АПЛ.

На міжнародному рівні Сілва двічі ставав чемпіоном Європи та один раз виграв чемпіонат світу в складі збірної Іспанії.