Іспанія

Новачок "вершкових" повернувся до Мадрида для проходження лікування.

Новоспечений півзахисник мадридського Реала Арда Гюлер зазнав ушкодження під час передсезонної підготовки команди до старту нового сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У 18-річного турка проблеми із внутрішнім меніском правого коліна, через що він пропустить деякий час — точні терміни його відсутності поки невідомі.

Зазначається, що футболіст вже повернувся з США до Мадриду, де пройде курс консервативного лікування.

Нагадаємо, цього літа Реал придбав Гюлера у Фенербахче за 28 мільйонів євро. Контракт із футболістом розрахований до літа 2029 року.