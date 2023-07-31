Реал залишився без важливого гравця.
ФЕРЛАН МЕНДІ, GETTY IMAGES
31 липня 2023, 17:56
Захисник Реала Ферлан Менді пропустить близько місяця через травму, повідомляє Onda Cero.
Француз отримав травму задньої поверхні стегна у суботньому матчі проти Барселони (0:3) у рамках передсезонного турне по США.
Очікується, що відновлення Менді займе близько місяця.
Нагадаємо, перший офіційний матч наступного сезону Реал зіграє вже 12 серпня проти Атлетіка на виїзді. Поєдинок пройде в рамках Ла Ліги.
Нагадаємо, навесні ПСЖ робив Реалу пропозицію щодо Менді. Але "вершкові" не відпустили гравця.