Франция

Француза маринуватимуть на лавці.

Майбутнє нападника Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе залишається під великим питанням. У футболіста конфлікт з керівництвом паризького клубу, також Мбаппе відмовився вести переговори з Аль-Хілялем. Тим часом його нинішній клуб вирішив, які дії спрямує проти демаршу француза.

Як повідомляє Foot Mercato, в ПСЖ вирішили піти радикальним вектором розв'язання проблеми. За інформацією джерела, клуб не має наміру загравати форварда в наступному сезоні, якщо той не підпише новий контракт та залишиться в клубі. Тобто ПСЖ наполягає на двох варіантах: або новий контракт, або трансфер за 250 мільйонів.

Відзначається, що якщо Кіліан не даст позитивної відповіді щодо продовження контракту до 31 липня, то ПСЖ буде готовий прийняти пропозиції від інших клубів.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль хоче орендувати Мбаппе. Тим часом Реал претендує на французького футболіста, проте готовий підписати його лише на правах вільного агента влітку 2024 року.