Україна

Коментар президента столичної команди про першу гру Андрія Ярмоленка після повернення в Динамо.

Президент Динамо Ігор Суркіс висловився про перший матч Андрія Ярмоленка після його повернення до київського клубу.

"Бачили, як він на останніх хвилинах перед заміною йшов у підкати, бився за команду та за результат.

Він це робить і показує своїм прикладом, що так треба грати у футбол, і тоді будуть хороші результати, якісна гра та три очки у скарбничку Динамо", – сказав Суркіс в ефірі ютуб-каналу Football Hub.

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