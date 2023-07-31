Коментар президента столичної команди про першу гру Андрія Ярмоленка після повернення в Динамо.
Ігор Суркіс, скрін з ютуб-каналу Football Hub
31 липня 2023, 17:25
Президент Динамо Ігор Суркіс висловився про перший матч Андрія Ярмоленка після його повернення до київського клубу.
"Бачили, як він на останніх хвилинах перед заміною йшов у підкати, бився за команду та за результат.
Він це робить і показує своїм прикладом, що так треба грати у футбол, і тоді будуть хороші результати, якісна гра та три очки у скарбничку Динамо", – сказав Суркіс в ефірі ютуб-каналу Football Hub.
Дивитися відео голів та огляд матчу Динамо Київ — Минай ви можете на Football.ua.