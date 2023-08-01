Іспанія

Цікавий трансфер відбувся в іспанському чемпіонаті.

Представник другого дивізіону чемпіонату Іспанії з футболу Андорра підписав вихованця Реала Альваро Мартіна, повідомляє офіційний сайт клуба.

Сторони уклали трирічну угоду. Передбачено, що мадридський клуб отримає 50% з майбутнього продажу футболіста.

Цікаво, що у 2019 році колишній захисник Барселони Жерар Піке став власником клубу ФК Андорра. Виплативши усі борги, він розпочав активне фінансування клубу.

Зазначимо, що 22-річний футболіст так і не зіграв за дорослу команду Реала.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що новачку Реала Гюлеру може знадобитися операція на коліні.