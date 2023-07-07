Іспанський захисник поділився своїми думками щодо вибору команди від колишнього партнера по Барселоні.
Ліонель Мессі та Жерар Піке, Getty Images
07 липня 2023, 10:57
Колишній захисник Барселони Жерар Піке прокоментував перехід його колишнього партнера по команді Ліонеля Мессі до Інтера Маямі.
"Я з самого початку думав, що він перейде в Інтер Маямі. Йому також пропонували астрономічні суми, і був варіант повернення в Барселону, який, я думаю, він розглядав. Втім, гадаю, що логічним варіантом було відкрити саме американський ринок. У Маямі багато латиноамериканців, адаптація для Мессі буде легкою, життя там хороше, і це допоможе МЛС розвиватись.
Здається, йому було важко повернутися в Барсу. Я не знаю усіх цифр клубу, але, зважаючи на чутки в пресі, це був би складний трансфер, і він не відбувся. У мене немає інформації про те, чи це було взагалі реально", – наводить слова Піке AS.
Раніше повідомлялося, що сьогодні Інтер Маямі може оголосити про підписання ще одного колишнього гравця Барселони Хорді Альби.