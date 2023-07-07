Северная Америка

Іспанський захисник поділився своїми думками щодо вибору команди від колишнього партнера по Барселоні.

Колишній захисник Барселони Жерар Піке прокоментував перехід його колишнього партнера по команді Ліонеля Мессі до Інтера Маямі.

"Я з самого початку думав, що він перейде в Інтер Маямі. Йому також пропонували астрономічні суми, і був варіант повернення в Барселону, який, я думаю, він розглядав. Втім, гадаю, що логічним варіантом було відкрити саме американський ринок. У Маямі багато латиноамериканців, адаптація для Мессі буде легкою, життя там хороше, і це допоможе МЛС розвиватись.

Здається, йому було важко повернутися в Барсу. Я не знаю усіх цифр клубу, але, зважаючи на чутки в пресі, це був би складний трансфер, і він не відбувся. У мене немає інформації про те, чи це було взагалі реально", – наводить слова Піке AS.

Раніше повідомлялося, що сьогодні Інтер Маямі може оголосити про підписання ще одного колишнього гравця Барселони Хорді Альби.