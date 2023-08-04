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Олексій Сич поділився своїми думками перед грою з Ворсклою.

Захисник львівського Руху Олексій Сич прокоментував майбутній матч другого туру УПЛ проти полтавської Ворскли.

"Ми готові до наступного матчу. Проводимо дужі хороші та насичені тренування. Зі стартом у чемпіонаті команда перебуває в ігровому тонусі. І ось зараз відчувається прилив сил.

Переглянемо гру Ворскли і визначимо їх слабкі сторони. Це одна з найсильніших команд УПЛ у плані фізики. І фактор того, що Ворскла зіграє посеред тижня у єврокубках, може бути визначальним фактором як для нас, так і для них. Суперник зазвичай добре грає один в один, тому якщо добре використовувати вільні зони, зможемо вибігати в контратаки.

Перший тайм проти Зорі був не дуже вдалим через нашу психологію. Першим таймом незадоволені, треба було краще увійти в гру. Будемо робити аналіз над своїми помилками і спробуємо зіграти з Ворсклою весь матч так, як зіграли другий тайм із Зорею. По першому матчу не можна робити висновків. Але, як кажуть: "Як почнеш, так і продовжиш". Тому будемо старатись робити те, що від нас очікує тренер", - наводить слова Сича прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч між Рухом та Ворсклою відбудеться у неділю, 6 серпня, о 19:00 за київським часом.