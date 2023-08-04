Іспанія

Футболіст перейде до клубу.

Барселона активно підсилює свій склад, спрямовуючи зусилля на підписання одного із найвідоміших талантів Німеччини — Ноа Дарві[а з Фрайбурга. Угода з талановитим півзахисником, народженим у 2006 році, вже була підписана, як підтверджують джерела в Барселоні.

Ноа Дарвіх, у віці всього 17 років, вже завоював славу одного із найцікавіших футбольних талантів свого покоління. Його гра та ігровий інтелект зробили його справжнім дорогоцінним каменем для Фрайбурга.

Угода між клубами вже укладена, і це означає, що Барселона здійснює ставку на перспективного та талановитого гравця, який може додати свої унікальні навички до стилістики гри "Блаугранас".

За інформацією джерел в Барселоні, очікується, що Ноа Дарвіх приєднається до своїх нових партнерів у найближчому майбутньому, і фанати клубу з нетерпінням чекають на його дебют у каталонській футболці.